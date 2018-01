Vinhos brasileiros terão exclusividade no mercado europeu A União Européia aprovou, no último dia 23, a primeira indicação geográfica de vinhos brasileiros - fato que abrirá a possibilidade para exportações do produto para o mercado europeu. A denominação "Vale dos Vinhedos" corresponderá somente aos vinhos da região de Bento Gonçalves (RS), que passarão a ter exclusividade no mercado europeu e proteção legal, no que se refere a questões de propriedade intelectual. A indicação geográfica "Vale dos Vinhedos" foi a primeira registrada no Brasil, de acordo com a lei de Propriedade Industrial. O processo de registro no Comitê de Gestão do Vinho da União Européia, que é subordinado à Direção-Geral de Agricultura da Comissão Européia, exigiu um esforço conjunto do governo brasileiro com a Associação dos Produtores de Vinhos do Vale dos Vinhedos (Aprovale) e o Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin).