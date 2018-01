Vinte entidades elaboram manifesto contra Super-Receita As entidades que compõem a Frente Patriótica pela Previdência Social e Justiça Fiscal e Social elaboraram nesta terça-feira, na sede do Sindicato dos Auditores-Fiscais da Receita Federal (Unafisco), em São Paulo, um manifesto contra o projeto da Super-Receita - órgão que reuniria a Receita Federal e Previdenciária -, que pode entrar em votação, nesta semana, no Senado Federal. O documento já recebeu a adesão de vinte entidades, número que deve ser ampliado. O manifesto será encaminhado ainda hoje a todos os parlamentares do Congresso Nacional. Segundo o documento, "as entidades alertam os parlamentares sobre a necessidade de discutir com profundidade o PLC 20, que cria a Super-Receita, antes de votá-lo, pois a fusão dos fiscos poderá trazer graves conseqüências para milhões de brasileiros." A presidente da delegacia sindical da Unafisco-SP, Carmen Bressane, alerta que não existem estudos que comprovem a vantagem da fusão da Secretaria da Receita Federal com a Secretaria de Receita Previdenciária. "O projeto de fusão traz para o cofre da União o dinheiro da Previdência Social, em nome de uma maior eficiência da máquina administrativa. Não há, porém, estudos que comprovem quanto será economizado e de que forma se dará essa economia", afirma. Carmen explica que o projeto, ao invés de enxugar a máquina administrativa, criará mais de 1,3 mil cargos, com salários de mais de R$ 15 mil, além de permitir que os procuradores autárquicos atuem, sem concurso, como procuradores da Fazenda. "Trazer o dinheiro da Previdência para os cofres públicos é um perigo, já que a exemplo de outras contribuições, que não vão para seus destinos, esse projeto não nos dá garantia de que as contribuições vão retornar. É um golpe contra a Previdência pública", alerta. Entre os pontos criticados pelas entidades, integrantes do documento, estão: submissão dos recursos da Previdência a contingenciamentos e DRU; transferência imobiliária - bens do fundo do trabalhador para o governo; desvios de receitas referentes a créditos previdenciários compensados com débitos tributários; medidas que beneficiam os grandes sonegadores; caos que conseqüente da mistura da política econômica com a previdenciária; inconstitucionalidades de fusão dos caixas da Previdência com o da União e quebra da gestão quadripartite da Previdência; insegurança jurídica trazida ao Sistema Tributário Nacional por tratar de lei ordinária, quando o correto seria emenda constitucional, matéria sobre finanças públicas e de gestão patrimonial, orçamentária e financeira do país.