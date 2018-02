Violência suspende operações de mercados no Quênia O mercado de câmbio e a bolsa de valores do Quênia suspenderam as negociações nesta quinta-feira, em meio à violência pós-eleitoral no país. A polícia luta contra manifestantes que tentam realizar um comício antigoverno na capital Nairóbi. O mercado de câmbio fechou por volta de meio-dia (7h, horário de Brasília), depois de a polícia ter pedido às pessoas que deixassem o centro de Nairóbi, contou um operador. A violência também levou o mercado de ações a paralisar as operações uma hora após a abertura. Um operador contou que muitos de seus colegas ficaram em casa, temendo derramamento de sangue na manifestação convocada pelo partido do líder da oposição Raila Odinga. Os confrontos que já mataram mais de 300 pessoas seguem-se à contestada vitória do presidente Mwai Kibaki nas eleições presidenciais.