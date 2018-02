Virgin Media recebe oferta de R$ 21,5 bi do grupo Carlyle

O conglomerado britânico de mídia Virgin Media recebeu uma oferta de compra de até 5,6 bilhões de libras (ou R$ 21,5 bilhões) do grupo americano de capital risco Carlyle, informa nesta segunda-feira, 2, a imprensa britânica. A Carlyle ofereceu pela Virgin Media entre US$ 33 e US$ 35 por ação, contra os US$ 24,37 fechados na sexta-feira da semana passada. O valor total da oferta chegaria a 11,5 bilhões de libras (R$ 44 bilhões), já que o comprador teria que assumir uma dívida de mais de 6 bilhões de libras (R$ 23 bilhões). No entanto, a Virgin Media - da qual o fundador do grupo, Richard Branson, tem 10,5% do capital - escutará outras ofertas de companhias que também poderiam estar interessadas em comprá-la. Segundo a BBC, acredita-se que o grupo de capital risco Providence esteja criando um consórcio para lançar uma proposta pela Virgin Media. Branson poderia manter alguma participação no capital resultante após a eventual operação, de acordo com a BBC. Alguns membros do conselho de administração acham que o valor da empresa pode chegar a US$ 40 por título. A Virgin está atualmente no meio de uma disputa legal com a British Sky Broadcasting pelo desacordo sobre a possibilidade de transmitir o canal de televisão Sky, propriedade do segundo, no serviço de televisão da Virgin. A companhia britânica tem 9 milhões de clientes em diferentes serviços: 3 milhões de usuários em televisão, 3,4 milhões de internet banda larga, 4,5 milhões na telefonia celular e 4,1 milhões na telefonia fixa.