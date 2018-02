Vírus da aftosa circulou em 4 municípios de São Paulo A Defesa Sanitária de São Paulo constatou, em exames de amostras de sangue, que o vírus da febre aftosa circulou em quatro municípios da região de São José do Rio Preto, na noroeste do Estado. Os exames feitos em 36 propriedades para avaliar o grau de risco, constataram a presença do vírus em fazendas de José Bonifácio, Cedral, Palestina e Poloni, onde animais receberam diagnóstico positivo. Segundo o Escritório de Defesa Agropecuária (EDA) de São José do Rio Preto, é possível que essas fazendas tenham recebido animais do Mato Grosso do Sul ou Paraná, onde estouraram focos de febre aftosa no segundo semestre do ano passado. O resultado é preocupante porque mostrar que há atividade viral em São Paulo, aumentando os riscos de desenvolver a doença no Estado. Na próxima terça-feira, técnicos da Defesa se reúnem com o Grupo Especial de Atendimento à Suspeita de Enfermidades (Gease) em Bauru para definir quais medidas sanitárias serão adotadas nos 10 escritórios regionais da defesa do Estado.