Visa: 23 de dezembro será recorde de compras A Visa International realizou uma pesquisa simultânea em 4 países - Canadá, Estados Unidos, México e Brasil -, com o objetivo de identificar os diferentes hábitos e atitudes dos consumidores em cada país com relação às compras de Natal. Os resultados do estudo revelam, por exemplo, que nos EUA e Canadá as compras de Natal são feitas com antecipação, já que 56% dos americanos e 46% dos canadenses que foram ouvidos começaram a comprar seus presentes de fim de ano antes de 01 de dezembro. No Brasil e México, entretanto, o resultado é distinto, pois 35% dos brasileiros e 31% dos mexicanos pesquisados afirmaram que iniciariam suas compras entre os dias 15 e 22 do mês de dezembro. No Brasil, 32% dos entrevistados disseram que terminariam suas compras apenas no dia 23 de dezembro - data em que a Visa espera alcançar seu pico de compras de todo o ano de 2000. A pesquisa também mostra que os brasileiros são os que gastam menos, em média, a cada compra feita no Natal: cerca de US$ 31. Já os consumidores dos EUA gastam US$ 68 em média. Roupas, jogos e brinquedos e perfumes, são as opções de presentes prediletas dos brasileiros. Os mesmos hábitos se notam no México e no Canadá. Visa prevê recorde de transações A Visa prevê que o número de transações com seus cartões chegará ao seu pico com um volume equivalente a 4.110 transações por segundo, quase 4 vezes mais do que o volume processado na média do ano (1.110 transações por segundo). Esse alto volume representa um aumento de 22% sobre o recorde alcançado no ano passado. No Natal de 99, foram processadas 3.359 transações por segundo.