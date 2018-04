Visa anuncia reestruturação e cotação na Bolsa em 2007 A companhia de meios de pagamento Visa anunciou nesta quarta-feira uma reestruturação internacional da empresa, que consistirá na manutenção da Visa Europa e a fusão dos outros negócios no mundo na companhia Visa Inc., que será lançada na Bolsa no final de 2007. O plano foi anunciado nesta quarta-feira, em Madri, pelo vice-presidente executivo da Visa Europa, Steven Perry, que explicou que mais de 50% do capital da companhia sairá ao mercado através da oferta pública de ações. A Visa Europa conservará sua condição de empresa "sem fins lucrativos", continuará controlada por 4.500 entidades financeiras do velho continente e se dedicará fundamentalmente, segundo Perry, aos trabalhos da entrada em vigor da Sepa (zona única de pagamentos em euros). Com o lançamento na Bolsa, que acontecerá após a fusão do negócio nas regiões dos Estados Unidos, Canadá, Ásia Pacífico, América Latina e Caribe, Europa Oriental e Central, Oriente Médio e África, a Visa melhorará sua "capacidade de prestar serviço a seus clientes globais", disse Perry. Além disso, segundo o vice-presidente da Visa Europa, a Visa Inc. reduzirá as reivindicações legais, dará acesso à entrada de capital em regiões onde é necessário, como África ou Ásia, e manterá sua experiência em mercados locais. Perry não quis especificar em que mercados a Visa Inc. cotará, nem o valor aproximado que a companhia poderá alcançar após a reestruturação anunciada nesta quarta. Sobre a Visa Europa, que manterá sua atual estrutura de associação na qual os proprietários são as entidades financeiras, disse que "obterá uma licença exclusiva e irrevogável à perpetuidade" por parte da nova Visa Inc.