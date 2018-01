Visa: cartão pré-pago pode substituir mesada A Visa está lançando o cartão de débito pré-pago, com objetivo de atingir um mercado de 11,5 milhões de consumidores jovens. O cartão deve substituir as "mesadas" de adolescentes, que poderão usá-lo para pagamentos em todas as lojas que aceitem a bandeira Visa Electron. Porém, sem gastar mais do que foi depositado na conta a qual estará vinculado. De acordo com o presidente da Visa do Brasil, Ricardo Gribel, o produto exigirá investimento superior a R$ 4 milhões apenas neste ano. A expectativa é comercializar cerca de um milhão de cartões nos próximos dois anos e o gasto médio estimado é de R$ 100,00 por mês. Um levantamento feito pela Visa revelou que existem cerca de 11,5 milhões de jovens com idade entre 12 e 18 anos no Brasil pertencentes às classes A, B e C público alvo do cartão. Apenas nas classes A e B, são 4,5 milhões de consumidores em potencial. Os responsáveis pela conta poderão monitorar pela Internet os gastos, fazer depósitos, checar o saldo e até cancelar o cartão do adolescente.