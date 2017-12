Visa do Brasil espera crescer 30% em 2004 A Visa do Brasil deve registrar em 2004 um crescimento de 30% no faturamento, atingindo R$ 72 bilhões. A estimativa é de 100 milhões de cartões emitidos este ano e 1 bilhão de transações. Do total do faturamento, R$ 48 bilhões serão de cartões de crédito, o que significa 20% a mais que no ano passado. Com relação aos cartões de débito Visa Electron, o volume deve ser de R$ 24 bilhões, ou 53% mais do que em 2003.