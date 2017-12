Visa e Mastercard lançam cartão inteligente Está chegando ao Brasil, por meio das bandeiras Visa e Mastercard, o novo cartão inteligente. Como o tradicional, ele é feito de plástico, mas traz um chip capaz de armazenar, inicialmente, 80 vezes mais informações que a tarja magnética. As operadoras garantem total segurança contra fraudes para todos os titulares. Segundo o diretor-jurídico da Associação Brasileira de Cartões de Crédito (Abecs), Sady Dal Mas, cerca de 40 milhões de cartões inteligentes deverão estar circulando no Brasil em dois anos. "E com a instalação de máquinas leitoras nos computadores domésticos será mais seguro fazer compras também pela Intenet." A troca dos cartões antigos pelos cartões inteligentes depende dos bancos que emitirem os cartões. Alguns, como o Banco do Brasil, o Real, a Caixa Econômica Federal e o Bradesco, já estão em fase de testes. Acredita-se que até a metade 2001 grande parte das instituições estará oferecendo os novos cartões, sem cobrar pela troca e sem aumento na anuidade.