Visa e Sebrae renovam acordo para ajudar PMEs A administradora de crédito Visa e o Sebrae - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, renovaram nesta semana uma parceria feita um ano atrás para promover o desenvolvimento das empresas de pequeno e médio porte. Por meio desta parceria, as companhias querem promover serviços e informações que facilitem o acesso ao crédito nestas companhias. "A partir de uma parceria que fizemos em julho de 2005, começamos a monitorar os problemas que afligem os pequenos negócios. Percebemos que o gerenciamento financeiro e a falta de crédito apropriado são duas razões que colaboram para a alta taxa de mortalidade destas companhias", afirmou Eduardo Chedid, vice-presidente de produtos da Visa do Brasil. Segundo o executivo, a parceria entre a empresa e o Sebrae também visa sensibilizar empresas do mercado financeiro e bancos para que estes criem novas formas de crédito para estimular o empreendedorismo. Facilidade "Uma das saídas para diminuir estas limitações é a criação de um cadastro positivo, uma lista de empresas com potencial, que tenham passado por cursos de gestão", diz Chedid. Segundo o executivo, um exemplo é o Empreetec, curso de empreendedorismo ministrado pelo Sebrae, e que mostra negócios de que empresários que fizeram o curso tem uma taxa de mortalidade muito menor do que de executivos que não o fazem. "Os bancos poderiam considerar companhias que, embora jovens e sem histórico de crédito significativo, já tenham contratos com grandes empresas e que irão garantir um fluxo de caixa constante durante o tempo", afirmou. "Os bancos também podem cooperar, informando ao Sebrae quais são as informações relevantes para a construção de um histórico de crédito sólido, facilitando a vida do empreendedor." Gerenciamento O produto da Visa para este mercado, o Cartão Visa Empresarial, é um sinalizador da demanda das empresas por crédito. A sua maior vantagem para os pequenos e médios negócios é que ele permite aos donos dos negócios poderem centralizar compras da empresa ou pessoais no dia de vencimento da fatura. Além disso, o cartão dá acesso a um sistema de informações financeiras, o que permite ao empresário acompanhar por meio de relatórios dinâmicos o tipo de despesa de suas empresas, viabilizando identificar rotinas e acompanhar os gastos por tipo de produto ou categoria de gasto. "Um indicador é o crescimento na base de usuários deste produto, que saltou de 750 mil empresas para mais de 900 mil no último ano", afirma Chedid.