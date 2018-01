Visa lança cartão anti-fraude A Visa lançou serviço que isenta portadores de cartão de crédito de perdas com fraude em compras via Internet. A tecnologia não permite que o número do cartão do cliente seja utilizado sem autorização. O titular deve se cadastrar e obter uma senha, a ser utilizada no ato da compra. O serviço estará disponível a partir de quarta-feira. Inicialmente, os consumidores poderão utilizar o mecanismo de segurança em 380 lojas credenciadas. Para o programa, a Visa fez acordos com Bradesco, Banco do Brasil, Real, Credicard, Lloyds TSB, Itaú, Santander, Sudameris e Bandeirantes.