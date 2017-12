Visa: recorde de vendas neste Natal As vendas com cartões de crédito superaram todos os recordes no Brasil no último fim de semana. A Visa bateu a marca de 5,41 milhões de operações de compra com seus cartões Visa e Visa Electron, que resultaram na movimentação de R$ 331 milhões apenas sexta-feira e domingo. A expectativa da Visa, para o próximo fim de semana, é realizar cerca de 6,5 milhões de operações. A empresa espera bater um novo recorde no dia 23, sábado, e fechar o ano com movimentação de R$ 25 bilhões, ante R$ 17 bilhões em 1999, um crescimento que, descontada a inflação do ano, alcança a casa dos 40%. Esse ritmo faz com que a empresa espere movimento de R$ 3,5 bilhões para dezembro, também o melhor mês de toda a sua história no Brasil. Em dezembro de 1999 a Visa movimentou R$ 2,3 bilhões. Esse desempenho se deve, segundo o gerente de Marketing da Visa no Brasil, Gastão Mattos, à adesão, cada dia maior, de lojistas e consumidores ao meio eletrônico. Transações com cartões de crédito cresceram 29,88% As vendas parceladas com cartões estão ganhando espaço no comércio a prazo, tirando clientes dos cheques pré-datados. As vendas parceladas com cartões são principalmente de bens duráveis, aparelhos eletroeletrônicos em sua maioria. Na média, essas movimentações continuam nos mesmos valores para cada operação: R$ 60,00 para os cartões de crédito e R$ 30,00 para os cartões de débito. As taxas de cartões de crédito estão entre 2% e 6%, dependendo do volume, do porte do cliente e da sua localização. Ainda assim, a movimentação com cartões de crédito alcança este ano 8% da mobilização total de recursos em operações de compra e venda no País, superando os 5% do ano passado. No balanço fechado em novembro, a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs) registrou um aumento de 18,86% no número de cartões no período de janeiro a novembro de 2000 (total de 27,1 milhões de cartões) em comparação com igual período do ano anterior, 22,8 milhões. Na mesma comparação, as transações cresceram 29,88%, de 688,8 mi em 1999 para 894,5 milhões em 2000.