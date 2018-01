Visa: serviço contra fraude na Internet A Visa anunciou o lançamento de um serviço que isenta os portadores de cartão de crédito do risco de fraude em compras feitas via Internet. A nova tecnologia não permite que o número do cartão do cliente seja utilizado sem autorização. Para isso, o consumidor deverá se cadastrar no sistema e obter uma senha, a ser utilizada no ato da compra. O serviço estará disponível a partir do dia 16. Segundo o presidente da Visa no Brasil, Ricardo Gribel, o comércio eletrônico representa apenas 0,5% do volume de transações feitas com cartão de crédito pela empresa. Um dos motivos para a baixa adesão a essa modalidade de compra é o receio dos consumidores de um golpe. Com a ajuda do novo serviço, a Visa espera aumentar o volume de compras feitas na rede para 10% nos próximos três anos. De acordo com Gribel, o Brasil corresponde a 80% do comércio via Internet na América Latina. Inicialmente, os consumidores só poderão desfrutar desse mecanismo de segurança nas 380 lojas credenciadas pela Visanet. A expectativa é de que 800 lojas façam parte do programa até o fim do ano. O diretor executivo de produtos da Visa, Fernando Castejon, estima que aproximadamente mil estabelecimentos operem no mercado virtual hoje no Brasil. Em dois anos, esse número deve subir para 10 mil lojas. Para lançar o programa, a Visa fez acordos com Bradesco, Banco do Brasil, Banco Real, Credicard, Lloyd´s Bank, Itaú, Santander, Sudameris e Bandeirantes. Essas instituições vão ressarcir o cliente no caso de uma eventual falha do sistema.