VisaNet muda prazo para parcelamento A VisaNet, empresa que cuida do relacionamento da bandeira Visa com os estabelecimentos comerciais, informou que desde o começo do ano vem mudando os prazos para o varejo. Agora, os parcelamentos serão reduzidos de um máximo de doze parcelas mensais para seis. A mudança não será estendida à compra de pacotes turísticos e passagens aéreas. A assessoria de imprensa da empresa informou que a alteração se deve ao risco de inadimplência. A Associação das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs) informou que soube da mudança, mas que não recebeu qualquer comunicado a respeito dessa ou de outras alterações do gênero, nem qualquer justificativa a respeito.