Visanet prevê aumentar faturamento em 21% A Visanet pretende expandir o faturamento em 21% em 2003 impulsionada por um crescimento mais expressivo na área de cartões de débito. Se atingir a meta, o faturamento anual deverá ser de R$ 50,8 bilhões. Para possibilitar esse incremento, a rede pretende aumentar em 20% o número de estabelecimentos credenciados, que atualmente soma 380 mil. "Para viabilizarmos esse crescimento, também buscaremos neste ano novos mercados e novos segmentos para os cartões de débito e crédito", disse à Agência Estado o diretor-executivo de marketing e produtos da empresa, Walter Rabello. "Pretendemos ampliar nossa atuação na periferia das grandes cidades, no interior e também em pontos não tradicionais, como barracas de praia, táxis, estacionamentos e redes de fast-food." A Visanet fechou 2002 com um faturamento de R$ 42 bilhões, resultado 28,4% superior ao registrado no ano anterior. No período, contabilizou 800 milhões de transações, sendo 560 milhões com cartões de crédito (Visa) e 240 milhões com os de débito (Visa Electron). Em dezembro, com as compras de Natal, a rede registrou um aumento de receita de 35%. O uso de cartão de crédito aumentou 25% no período e o de débito 67,6%. O cartão de débito, cujo volume de vendas totalizou R$ 9,8 bilhões em dezembro, foi um dos destaques da rede no ano, com uma taxa de crescimento de 60,1%. De acordo com Rabello, o mercado para cartões de débito ainda é recente e pouco explorado, o que garante ao segmento um potencial de manter nos próximos anos níveis de crescimento superiores aos apresentados pelos demais meios de pagamento. A rede registrou um crescimento de 21,1% no faturamento de cartão de crédito ao longo de 2002, índice quase três vezes menor do que o aferido para o cartão de débito. "O número de cartões de débito no mercado é muito superior ao de crédito, mas como instrumento de compra ele ainda não está consolidado. Esse quadro vai se reverter à medida que o consumidor passar a utilizá-lo não apenas para saque, mas também para compras", disse.