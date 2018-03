VisaNet vê crescimento longo e prepara mudança de nome

Segundo o executivo, a despeito da reforma regulatória que o governo pretende introduzir para aumentar a concorrência no credenciamento de lojas, segmento hoje dominado por VisaNet e Redecard, a contínua migração para meios eletrônicos, deixa espaços enormes de crescimento no setor.

"Continuaremos crescendo a uma taxa de dois dígitos por cerca de 6, 7 anos", disse a jornalistas em teleconferência sobre os resultados da empresa no terceiro trimestre.

A companhia reportou na quarta-feira à noite que teve lucro líquido de 396,7 milhões de reais entre julho e setembro, resultado 34,8 por cento superior ao de igual período de 2008, movimento patrocinado pelo aumento de 21,3 por cento do volume financeiro de transações, para 54,2 bilhões de reais.

Líder no setor e hoje a única credenciadora de lojas para os cartões Visa, a companhia prevê fechar 2009 com um avanço de 20,5 a 22,5 por cento no volume financeiro de operações, taxa superior à taxa anualizada expansão da indústria, que foi de 18 por cento até setembro.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo Dias, além do maior uso dos cartões para pagamentos de compras, em detrimento de cheque e dinheiro, a companhia se beneficiou também de ter ampliado a presença em regiões que registram taxas de crescimento econômico superiores à média do país. "Há regiões no Nordeste que estão crescendo mais do que a China", disse.

NOVO CENÁRIO, NOVO NOME

Preparando-se para um cenário de maior concorrência, que porá fim a contratos de exclusividade, permitindo que cada credenciador possa operar com várias bandeiras, a VisaNet deve anunciar nos próximos meses a mudança de seu nome.

"Estamos pensando em mudar de nome. Dentro de algum tempo, faremos em momento oportuno e apropriado a comunicação", disse Dias.

"Já somos multibandeiras e também vamos capturar (a bandeira) MasterCard, mas ainda não temos expectativa para quando isso vai acontecer", acrescentou.

Assim como a Redecard sinalizou nesta semana, em teleconferência com analistas, o executivo da VisaNet também acredita que as despesas da companhia com marketing vão crescer, embora não tenha estimado quanto.

(Reportagem de Aluísio Alves)