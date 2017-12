Visão triplicada

Dotar os robôs de visão é um objetivo importante, mas problemático. A maioria das tentativas recorre a câmeras que produzem imagens semelhantes àquelas com que os seres humanos estão acostumados e então as processam a fim de simplificá-las (realçando, por exemplo, as bordas dos objetos), de maneira a dizer ao robô aquilo que ele precisa saber (isto é: "não tropece nesta aresta").

Dario Floreano, do Instituto Federal de Tecnologia de Lausanne, na Suíça, optou por uma abordagem diferente. Se o que é preciso é simplicidade, a questão é, antes de mais nada, oferecer simplicidade. Floreano buscou no mundo natural um grupo de animais - os insetos -, que frequentemente tem servido de inspiração aos fabricantes de robôs, com o intuito de copiar o modo como eles organizam a visão. Como o pesquisador italiano e seus colegas informam no Journal of the Royal Society Interface, o resultado é uma versão artificial da visão composta dos insetos.

Os olhos dos insetos são formados por milhares de suportes hexagonais chamados omatídios, cada um dos quais faz a luz passar por uma lente e atravessar um tubo transparente chamado rabdoma, direcionando-a para um grupo de células fotossensíveis em sua base. Olhos desse tipo não têm o poder de resolução dos olhos vertebrados de lente única, mas são muito melhores para detectar movimentos - um dom particularmente valioso quando boa parte do mundo enxerga você como um belo almoço, de modo que qualquer objeto em movimento pode representar uma ameaça. Mas também é verdade que, do ponto de vista de um animal em movimento, o próprio ambiente parece estar se movendo. A capacidade de detecção de movimento dos omatídios pode ser empregada para analisar essa locomoção aparente.

Cada um dos omatídios artificiais de Floreano pesa apenas dois miligramas. Cada um deles também é dotado de uma minúscula lente polímera que faz a luz passar por um vaso de vidro transparente (que faz as vezes do rabdoma), apontando-a para um conjunto de três fotodetectores dispostos no formato de um triângulo equilátero. As paredes do vaso são opacas, para que a luz não penetre os vasos vizinhos, de modo que os omatídios artificiais de Floreano podem, assim como os naturais, serem agrupados em olhos compostos.

Os omatídios naturais detectam movimento por meio de um fenômeno conhecido como "fluxo óptico". Trata-se do padrão de movimentação aparente que afeta os objetos incluídos em seu campo de visão, causado pelo deslocamento real do inseto a que eles estão presos. Os objetos mais próximos, por exemplo, dão a impressão de estar se movendo mais velozmente do que os mais distantes (é só pensar na visão que se tem da janela de um trem em movimento). Um predador se deslocará angularmente em relação à maior parte das outras coisas que compõem o campo de visão, por isso é mais fácil de ser notado.

A ideia de usar o fluxo óptico na visão dos drones não é nova, mas a abordagem de Floreano é. Tentativas anteriores empregavam câmeras tradicionais (miniaturizadas), que padeciam do mesmo problema da complexidade inicial das imagens - enfrentado pelas câmeras robóticas que operam buscando as extremidades dos objetos -, ou adotavam omatídios rudimentares, capazes de medir o fluxo óptico somente numa direção (da esquerda para a direita, de cima para baixo, de perto para longe) por vez.

Uma dessas versões antiquadas de omatídios funciona estabelecendo um emparelhamento entre dois omatídio vizinhos, a fim de analisar o movimento ao longo do eixo que se estende entre o par. Por meio da associação das imagens geradas por vários pares próximos, alinhados em várias direções, consegue-se que o fluxo óptico de uma parte do campo visual seja completamente analisado. No arranjo de Floreano, porém, cada um dos vértices do triângulo de detectores embutidos num omatídio se emparelha com os demais, formando três pares no total, alinhados a 120º uns dos outros. Assim, um único omatídio é capaz de captar (por meio de sutis artifícios computacionais) tudo que está se passando - segundo o padrão visual dos fluxos ópticos - no trecho do campo de visão para o qual ele está apontado.

A equipe de Floreano testou os novos omatídios fazendo-os girar individualmente no interior de uma sala com paredes decoradas com desenhos e também fixando um conjunto deles numa plataforma sobre rodas que percorria um corredor de decoração semelhante. As imagens geradas pelos olhos artificiais foram mensuradas e comparadas com aquilo a que, pelos cálculos dos pesquisadores, essas imagens deveriam corresponder, tendo em vista os desenhos estampados nas paredes e a velocidade em que os omatídios estavam se deslocando. O resultado foi positivo: os omatídios se comportaram conforme o esperado. Isso indica que os sinais gerados por eles serão suficientes para manobrar ao menos um robô terrestre, assim que os algoritmos necessários à interpretação desses sinais forem finalizados.

A etapa seguinte serão os testes com drones, em que a maior restrição é o peso do computador necessário ao processamento dos dados. Mas se o computador puder ser miniaturizado, os pesquisadores terão dado um passo importante para produzir aeronaves robóticas capazes de ver aonde estão indo.

© 2015 THE ECONOMIST NEWSPAPER LIMITED. DIREITOS RESERVADOS. TRADUZIDO POR ALEXANDRE HUBNER, PUBLICADO SOB LICENÇA. O TEXTO ORIGINAL EM INGLÊS ESTÁ EM WWW.ECONOMIST.COM.