Visita de Lamy é inútil para o setor de agribusiness Embora o encontro entre o comissário europeu de Comércio, Pascal Lamy, e o ministro de Agricultura, Roberto Rodrigues, nem mesmo tenha ocorrido ainda - a reunião entre os dois está prevista para sexta-feira -, a visita do funcionário de mais alto grau na área de comércio da União Européia (UE) está sendo considerada inútil pelo setor de agribusiness. "Lamy veio para o Brasil sem ter muito a dizer, principalmente no tema agrícola", afirmou o professor de Política Comercial da Universidade de São Paulo (USP), Marcos Jank, que recentemente voltou ao Brasil depois de passar um ano na Divisão de Integração de Comércio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). De acordo com Jank, que lançará em breve em São Paulo o Instituto de Estudos de Comércio e Negócios, a proposta da Comissão Européia para as negociações agrícolas na Organização Mundial do Comércio (OMC), apresentada em dezembro, não só foi duramente criticada por vários Estados membros, como França, Itália, Espanha, Portugal, Finlândia, Bélgica e Áustria, como foi considerada aqui no Brasil como conservadora, tímida e "chinfrim". "A Comissão Européia está acuada e, em grande parte, por culpa da França", disse Jank. Em dezembro, a Comissão Européia apresentou na OMC, em Genebra, a proposta de uma maior abertura dos mercados agrícolas no mundo, a redução de subsídios internos que distorcem o comércio mundial e um corte em suas tarifas de importação. A Europa propôs, por exemplo, uma redução de 36% nas quotas tarifárias, outra de 45% nos subsídios às exportações de produtos agrícolas e mais uma de 55% nos apoios (subsídios) internos. "A proposta européia vai à reboque da Área de Livre Comércio das Américas (Alca) e até agora está sendo difícil encontrar algo de novo nela, algo que favoreça o Brasil e os países do Mercosul", disse Jank. De acordo com ele, esses recortes nos subsídios e nas tarifas apresentadas em dezembro pela Comissão Européia, em Genebra, têm como base a política agrícola européia de 1986/1988, sem efeito algum. "Ocorre que desde então os preços médios dos produtos agrícolas no mercado internacional melhoraram substancialmente. Em conseqüência disso, os subsídios naturalmente caíram, mas não como deveriam cair." Para o professor, as reduções propostas pela Europa serão inócuas. Daí a conclusão de Jank de que a Comissão Européia se encontra acuada. Enquanto alguns países europeus, principalmente a França e a Espanha, afirmam que a proposta de Bruxelas é demasiadamente ambiciosa e tem cifras muito elevadas que deixam pouca margem de manobra, o Brasil afirma que foram excessivamente tímidas. "Esse corte de 36% nas quotas tarifárias, por exemplo, é uma piada para um país (bloco europeu) que tem picos de 700% e mais ainda quando se recusa a acabar com esse tipo de protecionismo", argumentou o professor da USP. Por isso, disse Jank, um dos maiores especialistas na área do País, "Lamy não tem muito a dizer, a não ser aquelas declarações de sempre, de que as propostas européias à OMC são boas para todos". Para o professor, o funcionário europeu veio ao Brasil mais para ouvir as propostas do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do que para trazer propostas que interessem ao Brasil. "A proposta apresentada para as commodities que interessam ao Brasil não refrescam em nada."