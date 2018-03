Visto para estrangeiro trabalhar é suspenso por 90 dias O governo suspendeu nesta quarta-feira por 90 dias a concessão de vistos de trabalho para estrangeiros com contratos de prestação de serviço, assistência técnica, acordos de cooperação e convênios sem vínculo empregatício. A decisão foi aprovada pelo Conselho Nacional de Imigração. Uma resolução sobre o assunto será publicada na edição desta quinta-feira do Diário Oficial da União. O objetivo da medida, segundo o Ministério do Trabalho, é resguardar os interesses nacionais e defender o emprego do trabalhador brasileiro. Durante o prazo de suspensão dos vistos, o Conselho vai rever a legislação que permite a entrada de trabalhadores estrangeiros no País. A proposta de suspender os vistos foi levada ao conselho pelo próprio ministro do Trabalho, Jaques Wagner, atendendo a reclamações de sindicatos de trabalhadores. Para a Coordenadora Geral de Imigração do Ministério do Trabalho, Hebe Romano, a medida tem o objetivo de dar mais proteção para o mercado de trabalho nacional. "Os sindicatos têm reclamado muito da quantidade de trabalhadores estrangeiros que vêm sendo contratado por empresas para desempenhar funções que poderiam estar sendo ocupadas por trabalhadores brasileiros", disse Hebe.