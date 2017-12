Vitória de Lula no Congresso anima mercado O mercado financeiro continuou nesta quinta-feira o clima de otimismo com o governo Lula, após a vitória de ontem na votação da emenda que regula o sistema financeiro. As notícias da guerra, com o cerco a Bagdá, também ajudaram no bom humor dos investidores. A bolsa paulista fechou em alta de 1,13%, com destaque para as ações das empresas do setor elétrico, endividadas em câmbio e depreciadas. Já os papéis das empresas exportadoras sofreram desvalorização. O dólar fechou na cotação mais baixa desde 17 de setembro do ano passado, a R$ 3,255 (-0,21%). O risco Brasil caiu 28 pontos, para 940 pontos. O mercado de juros também caiu, já apostando em uma queda na taxa básica no curto prazo.