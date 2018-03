Vivendi eleva participação na GVT para 81,82%

A GVT informa em fato relevante que a Vivendi concluiu o exercício de todas as opções de compra de ações da companhia antes do cronograma original, cuja data limite para o exercício era 17 de fevereiro de 2010.

Com isso, a Vivendi passou, então, a deter um total de 112,3 milhões de ações da GVT, correspondente a 81,82% do capital votante da companhia. Em 13 de novembro, a Vivendi havia adquirido opções de compra, com o direito de comprar um número total de ações correspondente a 19,6% do capital votante da GVT.