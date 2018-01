Vivendi pode vender unidade de games por até US$ 1,6 bi O conglomerado francês Vivendi Universal está considerando vender sua divisão de video games por até ? 1,5 bilhão (US$ 1,6 bilhão) como parte do programa de venda de ativos que tem como objetivo reduzir sua dívida. A informação foi dada pelo Financial Times. Segundo o analista Denis Siemelink, a venda levanta questões sobre estratégia. "A Vivendi estará deixando de lado sinergias potenciais", disse. A recomendação do analista para os papéis da companhia é "hold" (manter em carteira), com preço-alvo de ? 17. A dívida da Vivendi, no final de 2002, ficou em ? 13 bilhões, comparada com a de ? 35 bilhões, de 31 de julho do ano passado.