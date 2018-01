Vivendi prepara corte de empregos na Europa e EUA A Vivendi Universal, o grupo francês de comunicações e mídia, que no ano passado comprou no Brasil as editoras Ática e Scipione, está finalizando um programa de corte de custos que deve resultar no corte de milhares de empregos na Europa e na América do Norte, informou o Financial Times. A empresa, formada após a fusão estimada em US$ 34 bi da francesa Vivendi e da canadense Seagram, quer economizar centenas de milhões de dólares com a eliminação da duplicação na logística e administração, afirma o jornal britânico. As informações são da agência Dow Jones.