Vivendi quer vender revistas L´Express e L´Expansion A gigante francesa de mídia Vivendi Universal está considerando vender o L´Express-L´Expansion, unidade de revistas que faz parte da Vivendi Universal Publishing, segundo informações do jornal Financial Times. A unidade publica as revistas L´Express, uma das principais revistas de notícias da França, a L´Expansion, revista mensal sobre assuntos financeiros e econômicos, e 14 outras revistas. Essa unidade não faz parte do plano de venda de ativos anunciado pelo CEO Jean-Rene Fourtou, disse o jornal. As revistas francesas tais como a L´Express beneficiaram-se da fraca saúde financeira da imprensa diária do país para aumentar seu prestígio, tornando-a equivalente ao Time e à Newsweek dos EUA. Os possíveis compradores incluem o grupo Dassault, maior acionista do jornal Le Figaro. O Le Monde disse que não tem interesse na aquisição da L´Express. As revistas L´Express-L´Expansion se unem à lista de ativos que estão sendo vendidos pela Vivendi para ajudar a empresa sobreviver à crise financeira. Na semana passada, Fourtou disse que a Vivendi Universal precisava vender pelo menos 10 bilhões de euros (US$ 9,78 bilhões) de ativos para garantir um rating estável de grau de investimento.