Vivendi tem 3º dia seguido de queda e cede mais 13% As ações do conglomerado de mídia e entretenimento Vivendi Universal voltaram a ser nocauteadas por vendas intensas pelo terceiro dia consecutivo, o que levou a Bolsa de Paris a suspender temporariamente as transações com o papel, enquanto os operadores afirmavam que era difícil fixar um piso para a queda. Às 7h33 (de Brasília), as ações da Vivendi trocavam de mãos com perda de 13%, após fecharem com baixas de 11% e 25% nas duas sessões anteriores. Mais cedo, a Euronext Paris, que administra a Bolsa parisiense, suspendeu as transações com os papéis da Vivendi por 15 minutos, em razão de desequilíbrios nas ordens, com os investidores colocando os papéis à venda e não encontrando compradores. Nesta manhã, a empresa continuou recebendo notícias ruins. O UBS e o Deutsche Bank rebaixaram a recomendação para a companhia, que carrega uma dívida de 19 bilhões de euros (US$ 18,7 bilhões) após realizar um amplo plano de expansão nos últimos anos. Hoje, o jornal "Le Figaro" publicou uma matéria informando que a Vivendi estaria planejando dispor de todos os seus negócios editoriais, que permitiriam à companhia obter 450 milhões de euros. Sem identificar suas fontes, o jornal informou que o presidente da Vivendi, Jean René Fourtou, decidiu "urgentemente" ampliar a venda de suas atividades, oferecendo ao mercado a totalidade dos ativos da VUP, braço editoral do grupo. Na terça-feira, a gigante francesa de mídia anunciou que planeja vender no mínimo 10 bilhões de euros (US$ 9,8 bilhões) em ativos. A medida proposta pelo chairman e executivo-chefe, Jean-Rene Fourtou, sinaliza o primeiro passo na divisão do conglomerado de mídia e entretenimento que foi construído em dois anos por Jean-Marie Messier, antigo chairman e CEO, que foi removido pelo conselho da empresa em julho. Entre os ativos que serão colocados à venda estão o grupo editorial Houghton Mifflin, especializado em manuais educativos. A Vivendi emprega 381.300 pessoas em todo mundo, sendo que 22.000 estão alocadas em suas seções editoriais. A Vivendi também está no Brasil. Entre seus negócios estão a Universal Music, que tem em seu catálogo artistas como Sandy & Júnior, Ivete Sangalo e Jorge Benjor.