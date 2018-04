Vivendi volta a registrar perda pesada e cai 15% As ações do grupo francês de comunicação Vivendi Universal voltavam a registrar perdas fortes, caindo 15%, para 11,89 euros, na Bolsa de Paris, que tinha uma sessão com liquidez reduzida por conta do feriado de Ascensão. Ontem, o papel da Vivendi despencou 23%, fechando em 9,10 euros, após a direção da bolsa suspender as transações com os ativos da companhia por duas vezes para limitar a queda. Desde o início do ano, até metade da sessão desta manhã, as ações da Vivendi tinham se desvalorizado cerca de 84,94%. A ?hemorragia? dos papéis nesses dois últimos dias foi desencadeada pelo resultado da empresa, que anunciou prejuízo de US$ 12,2 bilhões no primeiro semestre deste ano depois que seu principal executivo, Jean-Rene Fourtou, fez uma baixa contábil no valor de empresas compradas pelo seu antecessor. Baixa contábil é um mecanismo através do qual empresas atualizam os valores em balanço de seus ativos, como, por exemplo, participações acionárias em outras companhias. Mas a empresa já vinha sendo punida por vendas após disputas internas no seu conselho e boatos de problemas contábeis. Os conflitos internos provocaram a saída, em julho, do CEO Jean-Marie Messier, responsável pela expansão do conglomerado.