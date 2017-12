Vivo é destaque no Top de Marketing 2003 A cerimônia de entrega do prêmio Top de Marketing 2003, promovido pela Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil (ADVB), premia hoje 41 cases de sucesso e reúne executivos das empresas mais importantes no País. O destaque entre as companhias foi a Vivo, que investiu R$ 40 milhões no lançamento de sua marca no mercado, em abril. A Vivo, maior operadora de telefonia móvel do País, ganhou três prêmios, com os cases "Como explorar com sucesso um novo canal de varejo", "O sucesso da Coisa" e "O sucesso da Campanha Carrega Brasil". O prêmio existe há 33 anos e é um reconhecimento ao talento e criatividade brasileiros. Nesta edição, foram inscritos 206 cases de empresas de diversos setores, como financeiro, farmacêutico, industrial, energético, automobilístico, imobiliário, varejo, alimentação e telecomunicações. A cerimônia acontece na casa de shows Tom Brasil, em São Paulo, às 19h30.