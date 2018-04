Vivo e TIM vão se aproximar após compra da Telecom Italia O compromisso formal de manter gestões independentes de Vivo e TIM Brasil deve prevalecer após a compra de parte da Telecom Italia pela Telefónica, mas o relacionamento entre as duas maiores operadoras de celular do País vai se estreitar, avaliou uma fonte a par das negociações. A expectativa é de que a Vivo venha a conseguir, por exemplo, um acordo nos Estados nordestinos em que tenta preencher a lacuna do serviço digital com o lançamento do GSM. "Na questão do roaming da Vivo no Nordeste, é natural negociar uma situação que seja mais adequada", disse a fonte, que pediu para não ser identificada. Em Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí, a TIM Brasil poderia instalar infra-estrutura da Vivo na freqüência de 850 Megahertz para atender milhões de usuários de celular CDMA que ainda têm aparelhos incompatíveis com o GSM. A Vivo fechou acordo similar com a CTBC Telecom em parte de Minas Gerais há cerca de dois anos. O mercado brasileiro de telecomunicações iniciou a semana na expectativa de quais serão os efeitos locais do acordo de compra da Olímpia, controladora da Telecom Italia, fechado no sábado, e que dá à espanhola Telefónica dois dos 19 assentos do Conselho de Administração da principal operadora de telecomunicações italiana. "Colocou-se no acordo uma disposição clara no caso do Brasil: a Telefónica sai da discussão do Conselho da Telecom Italia quando este for o tema", afirmou a fonte à Reuters nesta segunda-feira. No Brasil, o grupo italiano detém o controle da TIM Brasil e possui participação na Brasil Telecom, mas está afastado da gestão. Escala O Brasil não é o único ativo estratégico para a Telefónica no acordo com os italianos, mas está entre os principais. Os investidores espanhóis temiam que o bilionário mexicano Carlos Slim assumisse a Telecom Italia e, com isso, promovesse a fusão entre a Claro, unidade brasileira de celular do grupo, e a TIM Brasil. Segundo a fonte, a Telefónica obteve no acordo o direito de vetar um sócio industrial - ou seja, outra operadora de telecomunicações - que queira adquirir a Telecom Itália ou algum ativo controlado por ela. Essa medida ganha ainda mais peso no momento de forte consolidação do mercado em todo o mundo. "Escala" é palavra-chave para as operadoras no estágio atual. A Telefónica mantém como prioridade, de acordo com a fonte credenciada, assumir o controle da Vivo. Com a maior operação de telefonia móvel do País, o grupo vê mais possibilidades de crescimento no mercado local, já que a telefonia fixa está estagnada há alguns anos. As negociações com a Portugal Telecom, que compartilha o controle da Vivo com os espanhóis, vêm avançando, mas o grupo português - justamente diante do cenário internacional de consolidação - quer manter no Brasil uma operação de porte. Para tanto, estaria negociando aquisição de outro ativo brasileiro, possivelmente o controle do grupo Oi, que tem investidores financeiros dispostos a sair do negócio.