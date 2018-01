Vivo faz reestruturação societária A Vivo aprovou a reestruturação societária das empresas do grupo que resultará na unificação das cinco companhias de capital aberto listadas da Bolsa de Valores de São Paulo. A medida dará origem à Vivo Participações S/A. A Telesp Celular Participações, incorporará as ações da Tele Centro Oeste (TCO) e o patrimônio da Tele Leste Celular, CRT Celular e Tele Sudeste Celular. A TCO passará a ser uma subsidiária integral da operadora paulista e as demais empresas serão extintas. De acordo com o comunicado do grupo enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o objetivo da reestruturação é simplificar a organização, ampliar as sinergias, reduzir os custos e elevar a liquidez das ações. A reorganização será analisada pelos acionistas das respectivas companhias em assembléias-gerais extraordinárias (AGEs) marcadas para 8 de fevereiro de 2006. O grupo estima que o custo desta operação seja de R$ 16,5 milhões. A companhia não descarta novas reorganizações, inclusive incorporações - com objetivo de dar continuidade ao processo de simplificação da estrutura do grupo.