Vivo tem lucro 205% maior no trimestre O lucro líquido da Vivo, maior operadora celular do País, saltou 204,7% no terceiro trimestre, comparado ao mesmo período de 2007, para R$ 129,8 milhões. Com isso, a operadora de telefonia móvel reverteu o prejuízo de R$ 59,5 milhões registrado entre abril e junho. No acumulado de janeiro a setembro, o lucro líquido da empresa é de R$ 326,5 milhões. A receita líquida da empresa no trimestre subiu 13,7%, chegando a R$ 4,078 bilhões. O presidente da Vivo, Roberto Lima, acredita que os resultados operacionais mais fortes não podem ser considerados um evento excepcional, mas fruto de um trabalho de três anos na simplificação da estrutura societária da Vivo, que antes era composta por 14 empresas, na unificação da base de sistemas da operadora e na migração para a tecnologia GSM, cujos aparelhos são mais baratos por uma questão de escala de produção, o que reduz as despesas da operadora com subsídios para atrair clientes. Outras medidas apontadas por Lima para a mudança de curso da Vivo - que no passado sofreu com perdas contínuas de clientes e uma forte epidemia de fraudes e clonagem em sua rede -, foi a compra da Telemig e, mais recentemente, a ampliação da cobertura a todo o mercado nordestino. Os efeitos do avanço sobre o Nordeste devem se fazer presentes já no próximo trimestre. O equilíbrio financeiro na região virá depois de alguns meses, acredita Lima, citando a forte receptividade desse mercado a serviços de telefonia. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) somou R$ 1,316 bilhão, com uma alta de 39,8%. O total de assinantes da empresa avançou 21%, para 42,277 milhões.