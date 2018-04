Vizinho admite que cresceu 0% Os economistas independentes e empresários afirmam que a Argentina está em recessão desde o fim do ano passado. Mas, na contra-mão, nos últimos meses, o governo da presidente Cristina Kirchner insiste em que a economia do país continua em crescimento. No entanto, ontem (sexta-feira), pela primeira vez, admitiu o estancamento econômico, quando o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos (Indec) anunciou que o crescimento em maio foi de 0% em comparação com o mesmo mês do ano passado. Esse é o primeiro crescimento nulo "oficial" da economia argentina desde novembro de 2003. Segundo o governo, de janeiro a maio, a economia cresceu 1,4% em relação a 2008. A consultoria Orlando Ferreres e Associados, do ex-vice-ministro da Economia Orlando Ferreres, calcula que a economia argentina teve uma queda de 6,4% em maio.