Vocação para errar

É espantosa a aptidão deste governo para errar - os mesmos erros conhecidos são repetidos sem nenhum esforço ou cuidado de evitá-los. É o caso dessas renovações dos contratos de concessão. Em 2012, no episódio da renovação das concessões de empresas de geração e de transmissão, o governo preparou as regras de afogadilho. Sem dialogar com as empresas, inclusive as estatais, obrigou-as a engolir um ilusório corte de 20% na conta de luz, que logo evaporou, desorganizou todo o setor elétrico e levou prejuízos financeiros à Eletrobrás e subsidiárias. E a conta está sendo paga, agora, pelos brasileiros, com apagões, reajustes elevados da tarifa e risco de racionamento.

As mesmas advertências feitas pelas empresas em 2012 - de que as regras de concessão precisavam ser conhecidas com antecedência para dar previsibilidade e garantir continuidade nos investimentos - são agora repetidas pelas distribuidoras com contratos vencendo este ano. E o governo Dilma teve tempo de sobra para preparar as regras, especificar condições para renovar, cassar a concessão das relapsas que prestam desserviço ao consumidor e planejar o leilão das licenças cassadas. Mas nada fez até agora. E desta vez o quadro é mais grave, porque o emaranhado de prejuízos e compensações financeiras para manter a ilusória tarifa levou o setor de distribuição ao caos e à desordem contábil, que fragilizam as empresas, mas também o poder concedente (o governo, principal causador da bagunça) na concepção das regras e exigências técnicas para as empresas conquistarem o direito de continuarem explorando a concessão.

No caso das distribuidoras, não há como o governo exigir redução de tarifa, como fez com as geradoras e transmissoras. Pelo contrário, o "realismo tarifário" introduzido pelo ministro Joaquim Levy vai elevar a conta de luz em 20% ou 30% este ano. E, mesmo assim, a recuperação da rentabilidade do negócio será lenta, limitando a capacidade de investimentos das empresas. Criada por erros no primeiro mandato de Dilma, a situação caótica atual tira do poder concedente o trunfo maior no momento de renovar contratos de concessão de qualquer serviço público: o de exigir investimentos na modernização de equipamentos, qualidade do fornecimento e relação com o consumidor, em troca da continuidade da concessão. Por exemplo, exigir da Eletropaulo que amplie investimento na rede elétrica contra danos causados por chuvas, ventos e raios, evitando que a população fique muitos dias sem luz e sem eletrodomésticos, como acaba de acontecer em São Paulo.

E no conjunto dessas distribuidoras há um enorme imbróglio político. O que fará o governo com as seis distribuidoras empurradas para a Eletrobrás (Rondônia, Roraima, Acre, Amazonas, Piauí e Alagoas), mais a do Amapá, para a qual a Aneel já pediu a cassação, rejeitada pelo ex-presidente Lula por influência do ex-senador José Sarney? Todas elas prestam um péssimo serviço, com cortes frequentes de luz, demora na religação, não ampliação do serviço, uso de material obsoleto, etc. Para elas, a cassação da licença é até pouco. O novo ministro da área, Eduardo Braga, conhece bem o assunto, pois já foi governador do Amazonas. Vai permitir a cassação da concessão no seu Estado?

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

*Suely Caldas é jornalista e professora da PUC-Rio

E-mail: sucaldas@terra.com.br