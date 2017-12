Você e o racionamento de energia Confira a cobertura especial da Agência Estado sobre a crise energética e o consumidor. Desde a divulgação de que seriam necessárias medidas especiais para conter o consumo nas residências das Regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, várias reportagens têm sido lançadas. O Finanças Pessoais do portal www.estadao.com.br acompanha diariamente o desenrolar da crise, as medidas, avaliação de especialistas de todas as áreas, a visão das entidades representativas do consumidor, dicas, direito do usuário dos serviços de energia elétrica, entre outros. Clique no link do você sem luz e saiba das últimas notícias que afetam a sua casa. Além disso, para tirar as dúvidas do leitor de uma maneira mais didática e objetiva, foi criada a cartilha do racionamento. Acessando o link da cartilha, encontram-se todas as informações necessárias para se entender as medidas do governo de uma maneira rápida e clara, incluindo simulações de consumo. Também estão elencadas as dicas dos especialistas para orientar o consumidor na economia de energia, oferecendo várias opções para os diferentes perfis e demonstrando o gasto de energia de cada aparelho elétrico. Não deixe de conhecer as opções à energia elétrica e os cuidados necessários para a eventualidade de um apagão.