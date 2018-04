Você também vai se apaixonar pelo Blu-Ray O Blu-Ray disc é uma inovação que apaixona. No silêncio da madrugada, afundado em minha poltrona favorita, tenho à minha frente a Filarmônica de Berlim, inteirinha, sob a regência de Seiji Ozawa e, como solista, Anne-Sophie Mutter, interpretando o Concerto para Violino e Orquestra de Beethoven. Projetadas numa tela de 2,5 metros de diagonal (100 polegadas), as imagens de alta definição do Blu-Ray ganham um realismo impressionante, com o som surround em seis canais (5.1). É como se a orquestra e a solista estivessem diante de mim. Em síntese: o Blu-Ray fez renascer meu home theater e tem me proporcionado muito mais música, shows, filmes e documentários. Dou alguns exemplos e sugestões dos melhores discos dessa geração, começando pelo de Anne-Sophie Mutter, gravado ao vivo em janeiro de 2008, na Grosser Musikvereinssaal, em Viena, em comemoração ao centenário do nascimento do maestro austríaco Herbert von Karajan. A convite do famoso maestro, a violinista estreou aos13 anos, tocando com a Filarmônica de Berlim. Com raro entusiasmo, Karajan opinou: "Ela é a revelação do século". Hoje, aos 46 anos, Anne-Sophie nos brinda com uma interpretação soberba e amadurecida do concerto para violino de Beethoven, inclusive das cadenzas compostas por Fritz Kreisler para a obra. A qualidade do áudio digital PCM 5.1 desse Blu-Ray nos faz sentir toda a beleza sonora do Stradivarius Lord Dunn-Ravenn, o violino de Anne-Sophie, fabricado em 1710. Os DVDs de alta definição dão nova vida a todos os espetáculos audiovisuais - sejam eles concertos de música clássica, jazz, música popular, ópera ou shows. O grande risco é nos acostumarmos com esses novos paradigmas e não querermos mais voltar ao som e às imagens convencionais. No Brasil e no mundo, o maior problema do Blu-Ray é o preço. Os toca-discos vêm baixando seus preços, mas os discos Blu-Ray ainda custam acima de R$ 90. Essa é a grande barreira à sua popularização. Outro problema é a pequena variedade de conteúdo de alta qualidade. São poucos os documentários do padrão da BBC. Mesmo nos Estados Unidos, o maior número de títulos ainda é de filmes de segunda classe. ÓPERA EM CASA Para os apreciadores de ópera, sugiro o Blu-Ray da mais famosa ópera de todos os tempos, Don Giovanni, de Mozart, com Johannes Weisser no papel-título, com o Innsbruck Festival Chorus e a Freiburger Barockorchester. A duração total do disco é de 3 horas e 35 minutos, sendo 2 horas e 52 minutos só de ópera. Luciano Pavarotti acaba de ganhar uma homenagem especial, o Blu-Ray The Tribute to Pavarotti, do selo Decca, com Andrea Bocelli, José Carreras, Plácido Domingo, Angela Gheorghiu, Andrea Griminelli, Jovanotti, Cynthia Lawrence, Sherril Milnes, Laura Pausini, Sting e Zucchero, com a Prague Philarmonia regida por Eugene Kohn. SHOWS E JAZZ Nos gêneros de música popular e espetáculos mais luxuosos, recomendo o álbum duplo do show de Celine Dion, A New Day, visto por 3 milhões de espectadores e que permaneceu cinco anos em cartaz no Teatro Coliseu do Hotel Caesars Palace, em Las Vegas. Além da música, o que me encanta nesse show são os cenários, que mudam incessantemente. A interpretação de Celine chega ao auge em duas canções: All the Way e My Heart Will Go On. O tempo total dos dois Blu-Ray discs de Celine Dion é de mais de 5 horas. O show propriamente dito dura 93 minutos e é complementado por mais 41 minutos de extras (Tribute to the Fans). O segundo disco discute o espetáculo, num Special Feature de 120 minutos sobre A New Day -All Access e 53 minutos com a história de como foi feito o show. Outro Blu-Ray que recomendo é o de Tony Bennett (An American Classic), com diversos duetos com cantores consagrados como Barbra Streisand (cantando Smile, de Chaplin), Steve Wonder e Diana Krall, entre outros. Bennett encerra o show com uma grande interpretação de I Left My Heart in San Francisco. Uma sugestão de jazz. Ray Charles está registrado para sempre no Blu-Ray Live at Montreux 1997, com 16 músicas, entre as quais a emocionante Georgia on my Mind. UPGRADING Utilizo um player ou toca-discos que reproduz tanto os Blu-Ray discs como os CDs de áudio tradicionais, os Super Audio CDs, gravações MP3, DVDs de áudio e DVDs comuns - com sensível melhoria de suas imagens. Alguns DVDs parecem ganhar nova vida quando tocados nesses players avançados. Um bom exemplo é o DVD intitulado Martha Argerich Plays Mozart Live from Tokyo, com a pianista argentina tocando o Concerto para Piano nº 20 em ré menor K. 466 e o Concerto para Três Pianos em Fá Maior K. 242, ambos de Mozart. Sugiro, finalmente, um DVD (não Blu-Ray) do tenor italiano Andrea Bocelli, que tem o título de Under the Desert Sky, seu primeiro show e disco de música popular, gravado em 2006 no resort Lake Las Vegas, com canções tão conhecidas como Besame Mucho, Solamente Una Vez, It''s Impossible, Les Feuilles Mortes e outras. Mais informações: www.ethevaldo.com.br