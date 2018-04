Volatilidade com dólar em alta a R$ 3,070 O cenário político acabou com o brilho do acordo entre o Brasil e o Fundo Monetário Internacional (FMI), abafou as novas captações que o País conseguiu junto ao BID e ao Bird e deve continuar como farol do mercado nesta semana. Por isso, a avaliação dos especialistas é de que os investidores iniciarão o dia cautelosos. No mercado de câmbio, a avaliação é de que a volatilidade vai continuar e de que a trajetória "é mais de dólar para cima do que para baixo", pelo menos enquanto a oferta de linhas comerciais não melhorar. "A urgência de dólar foi resolvida com o acordo, mas o mercado vai acompanhar de perto o noticiário sobre eleições e isso gera volatilidade", diz um experiente profissional de mercado. Em meados da semana passada, os especialistas diziam que, ao contrário de Lula, que já teria sido computado pelos investidores, uma eventual vitória de Ciro Gomes "ainda não está no preço dos ativos". E parece que é essa "precificação" que o mercado começou a fazer no final da semana passada, depois da divulgação do resultado da última pesquisa Ibope. O levantamento mostrou crescimento de Ciro e queda de Serra que, segundo este instituto, já está empatado com Garotinho em terceiro lugar, com somente 11% das intenções de voto. Essas taxas levaram, inclusive, o mercado a especular com a possibilidade de o levantamento Vox Populi apresentar Serra na quarta posição. Os dados divulgados ontem não confirmaram esses temores, mas fortaleceram a situação mostrada pelo Ibope apontando Lula, 34%; Ciro, 29%; Serra 12% e Garotinho 9%. Para o presidente do Banco Central, Armínio Fraga, o maior problema é a falta de crença na manutenção dos compromissos assumidos pelo acordo. Por isso, ele insiste em lembrar os lados bons do acerto feito com o FMI. Resta saber se o mercado vai realmente ganhar maior confiança em relação a essa determinação que Fraga mostra na administração da crise, ou se as pesquisas falarão mais alto. Abertura dos mercados Na abertura dos negócios, às 9h46, a moeda norte-americana estava sendo vendida a R$ 3,070, em alta de 1,66% em relação ao fechamento de ontem. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em janeiro de 2003, negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), pagavam taxas de 23,020% ao ano, frente a 23,450% ao ano negociados ontem.