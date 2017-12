Volatilidade é passageira, avalia Altamir Lopes O chefe do Departamento Econômico (Depec) do Banco Central, Altamir Lopes, considerou "passageiro" o quadro de volatilidade do mercado financeiro nacional depois da divulgação da ata do Comitê de Política Monetária (Copom). "Os agentes deverão de acomodar. Esse cenário é passageiro e não traz preocupação", afirmou. Segundo ele, o repique da inflação nesse início do ano tem como causas básicas efeitos sazonais. "A autoridade monetária está acompanhando e tomando as medidas cabíveis", comentou o chefe do Depec.