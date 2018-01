Volks: alta do dólar pode ser repassada aos preços O presidente da Volkswagen do Brasil, Herbert Demel, admitiu hoje a possibilidade de um aumento nos preços dos veículos em conseqüência da alta do dólar e dos custos das matérias-primas. "A probabilidade é alta", afirmou o executivo, em São Paulo, pouco depois de participar da abertura do seminário sobre "Mobilidade Sustentável", realizado no Hotel Renaissance. Apesar das turbulências econômicas externas, como a desaceleração da economia dos Estados Unidos e a crise na Argentina, Demel mantém as projeções otimistas de crescimento da indústria automobilística brasileira este ano um crescimento ainda maior para 2001.