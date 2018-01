Volks anuncia contratação de 700 trabalhadores A Volkswagen anunciou a contratação de 700 empregados temporários para as unidades da Anchieta, no ABC paulista, e de Taubaté, no interior do Estado. As contratações são motivadas pelo aumento da produção da montadora, que passará a trabalhar aos sábados a partir do dia 17 de junho. Para atender à demanda do mercado interno, além dos novos contratos de exportação, a assembléia dos empregados aprovou uma jornada extra por dez sábados consecutivos. Eles vão receber um aumento de R$ 2,1 mil para R$ 2,6 mil na Participação nos Lucros e Resultados (PLR) e um abono de R$ 300,00. A Volks é a terceira montadora brasileira a anunciar contratações este mês. No início de junho, a GM admitiu 150 funcionários para a fábrica de São José dos Campos (SP), na montagem dos modelos destinados à exportação. A unidade emprega 8,8 mil pessoas. A Fiat anunciou a contratação de 300 trabalhadores para o quadro permanente de operários de sua fábrica de Betim, em Minas Gerais, aumentando para 11,5 mil o número de funcionários.