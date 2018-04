Volks anuncia férias coletivas a 3 mil funcionários

A Volkswagen vai dar férias coletivas para pelo menos 3 mil funcionários da fábrica Anchieta, em São Bernardo do Campo, de 8 de dezembro até 5 de janeiro de 2009. O comunicado aos trabalhadores foi feito no início da noite desta sexta-feira, 21. Até então, a parada da produção ocorreria apenas entre os dias 22 de dezembro e 4 de janeiro, período que estava acordado com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e que foi compensado pelos trabalhadores. Até as 20h30 de ontem, no entanto, a empresa não havia anunciado oficialmente a medida. Os primeiros a sair de férias serão os 3 mil trabalhadores da linha NF, que produz o novo Gol. A partir do dia 10, a paralisação será para os trabalhadores das linhas do Gol Geração 4, Parati, Saveiro e a produção de motores e câmbio. A linha da Kombi é a última a sair de folga, apenas no dia 19. Segundo o diretor do sindicato Francisco Duarte de Lima, o Alemão, os 12 dias de folga a mais na montadora serão descontados das férias do metalúrgicos. "Na Volkswagen não podemos dizer que é apenas a crise internacional que motivou o adiantamento das férias. O período também servirá para manutenção das linhas de produção, que não puderam parar até então pelo ritmo de produção forte", explica o dirigente. A unidade de São Bernardo emprega 11,7 mil funcionários diretos e produz 1.150 carros por dia. Com a parada de 12 dias além do previsto deixarão de ser produzidos 13,8 mil veículos. Na fábrica de Taubaté, no Vale do Paraíba, até ontem não havia pedido de férias coletivas protocolado no Ministério do Trabalho. A convenção coletiva da categoria prevê que as férias sejam marcadas com 15 dias de antecedência, o que faz com que a unidade do interior paulista não possa parar no dia 8 de dezembro.