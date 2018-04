Volks anuncia investimento de R$ 2,5 bilhões no País O presidente da Volkswagen, Hans-Christian Maergner, anunciou nesta terça-feira um pacote de investimentos de R$ 2,5 bilhões para o Brasil nos próximos cinco anos. Segundo o executivo, os recursos serão aplicados no lançamento de novos produtos para o fortalecimento da marca no País. Conforme Maergner, com esses investimentos a empresa firma mais uma vez o compromisso com o País. Maergner também observou que o programa só foi possível por conta do acordo trabalhista firmado há pouco tempo.