Volks anuncia plano para fusão com a Porsche

A Volkswagen revelou nesta quinta-feira seu plano para uma fusão progressiva da empresa com a sua principal acionista, a fábrica de veículos esportivos Porsche.

De acordo com um comunicado, o acordo fará com que a Porsche passe ao controle da Volkswagen, embora mantendo uma identidade separada e independência.

Segundo o Conselho de Supervisão da Volkswagen, os executivos das duas empresas iniciarão agora as negociações "para chegar ao conceito final para atingir este objetivo".

Para correspondentes, o acordo significa, efetivamente, uma aquisição da Porsche pela Volks.

Intenção antiga

As duas montadoras já haviam expressado anteriormente a intenção de formar um grupo automotivo integrado.

O avanço nas negociações, no entanto, foi facilitado pelo pedido de demissão, nesta quinta-feira, do presidente da Porsche, Wendelin Wiedeking, e do diretor-financeiro, Holger Haerter.

Os dois estiveram à frente da tentativa da empresa de passar a controlar 75% da Volkswagen, que fracassou por falta de dinheiro – refletindo a queda das vendas no setor e a crise financeira global.

Hoje, a Porsche tem quase 51% da companhia.

A Volkswagen informou que a nova companhia será formada com o "envolvimento gradual da Volkswagen na Porsche AG (a fábrica de veículos da empresa)".

"Crescimento de oportunidades"

O presidente da Volkswagen, Martin Winterkorn, afirmou que o negócio "fará duas companhias fortes ainda mais fortes".

"A Volkswagen e a Porsche têm uma grande experiência e podem usar seus recursos de maneira ainda mais eficiente ao combiná-los", disse Winterkorn em um comunicado.

"Por este motivo, nós esperamos um crescimento de oportunidades, a garantia dos empregos existentes e a criação de outros".

"Ao mesmo tempo, assim como a Audi atualmente, a Porsche pode continuar seu desenvolvimento independentemente e preservar sua identidade, sob a égide da Volkswagen."

Com o acordo, a Porsche se tornará a décima marca sob o "guarda-chuva" da Volkswagen.

Winterkorn também anunciou que o governo do Catar irá comprar 17% das ações da Volks. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.