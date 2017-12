Volks aprova investimentos para unidade de Taubaté A Volkswagen do Brasil informou nesta quarta-feira que a direção do grupo na Alemanha aprovou um programa de novos investimentos para a fábrica de Taubaté (SP). A empresa não revelou o total de recursos, mas admite que a unidade será preparada para receber mais de um novo veículo. Ela atualmente produz o Gol e a Parati. A empresa fechou um acordo com os metalúrgicos de Taubaté para implementar uma reestruturação que envolve medidas de redução de custo e aumento de produtividade. Deverão ser cortados 160 empregos ainda neste mês, número que a Volks não confirma oficialmente. As demissões serão feitas por meio de um programa especial, que inclui uma série de benefícios. "A matriz do Grupo Volkswagen recebeu de forma extremamente positiva a aprovação do acordo por parte dos empregados e confirmou os investimentos na fábrica de Taubaté a partir deste ano", diz a nota da empresa. Os aportes serão realizados na montagem de novos modelos e versões, modernização das linhas de produção, automação industrial, atualização das tecnologias de engenharia e manufatura automotiva e capacitação profissional dos empregados da unidade paulista, que completou 30 anos de operação no início deste ano. A diretoria da matriz na Alemanha reiterou que somente serão alocados novos investimentos em qualquer outra unidade, no Brasil ou no exterior, caso medidas de redução de custos, adequação do quadro de pessoal e elevação dos patamares de produtividade sejam viabilizadas. A Volks tem planos de cortar de 4 a 6 mil empregados no Brasil até 2008.