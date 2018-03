Volks compra 49,9% da operação de carro esportivo da Porsche

A Volkswagen informou hoje que adquiriu uma participação de 49,9% na operação de carros esportivos da Porsche Automobil Holding, a principal desta companhia.

O negócio foi fechado em 3,9 bilhões de euros (US$ 5,77 bilhões), como o planejado, e a Volks reiterou que a fusão com a Porsche, sediada em Stuttgart, deve ser concluída em 2011.

Em um comunicado, a principal companhia automobilística da Europa em vendas confirmou que planeja, como um próximo passo, comprar as operações de varejo da Porsche Holding Salzburg.

No mês passado, os comitês supervisores da Volkswagen e da Porsche abriram caminho para a união das organizações, ao aprovarem contratos determinando detalhes da complexa integração. A aprovação encerrou a dura disputa por poder entre as duas companhias automotivas dos últimos anos.

A Porsche inicialmente tentou adquirir a Volkswagen, mas ficou sem financiamento conforme os mercados de crédito se contraíram. O dívida líquida da Porsche subiu muito, chegando a 11,4 bilhões de euros em 31 de julho. A Volkswagen agora lidera o acordo e planeja integrar as operações com carros esportivos da Porsche, que se tornará sua 10ª marca, ao lado de nomes como Audi, Skoda e Seat. As informações são da Dow Jones.