Volks concede férias coletivas por 20 dias em Taubaté A Volkswagen vai conceder 20 dias de férias coletivas em dezembro deste ano para a adequação da fábrica de Taubaté à linha de montagem de novos modelos que serão lançados em 2008. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos as férias devem se iniciar em 11 ou 18 de dezembro, data a ser definida nos próximos dias. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) divulgou nesta quarta-feira que a produção de veículos no País apresentou em outubro o melhor resultado para o mês da história. Foram produzidas 226,4 mil unidades em outubro, com uma evolução de 14,2% sobre o mesmo mês de 2005 e alta de 10,9% sobre o mês anterior. Os números das exportações também foram recorde no mês. Em valores, as vendas externas cresceram 6,1% para US$ 1,1 bilhão ante setembro. Na comparação com outubro de 2005, houve avanço de 12,7% em valores. No acumulado do ano, as exportações do setor atingem US$ 10,13 bilhões, alta de 8,5% em comparação ao mesmo período de 2005.