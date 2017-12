Volks convoca 250 funcionários afastados A Volkswagen está chamando de volta para a linha de montagem da fábrica de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, trabalhadores afastados durante o processo de reestruturação do ano passado. Cerca de 200 funcionários já voltaram e outros 50 serão incorporados nos próximos dias. Eles fazem parte do grupo que participava do Centro de Formação e Estudos (CFE), criado para encontrar novas atividades para esse pessoal, na época considerado excedente. Na semana passada, 1,7 mil trabalhadores da Volks paralisaram as atividades por duas horas em protesto contra a falta de pessoal e o excesso de horas extras, disse o diretor do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, José Paulo Nogueira. A Volks informou que a transferência é para repor vagas, pois um número de funcionários acima do excedente deixou a fábrica durante o programa de reestruturação. A montadora queria o afastamento de 1.923 trabalhadores da Anchieta, mas o número superou essa meta em pelo menos 400 pessoas. A maioria saiu por meio de um programa de demissão voluntária, que ofereceu 20 salários extras para quem se inscrevesse. Outro grupo de 400 metalúrgicos preferiu ir para o CFE e cerca de 100 estão em casa, em lay-off (afastamento temporário), recebendo salários integrais. Juntando a fábrica de Taubaté, a montadora contabilizava excedente de 3.933 pessoas. Segundo a empresa, se surgirem novas vagas, serão preenchidas pelo pessoal que resta no centro. Nogueira disse que só deve permanecer no programa quem quiser aproveitar a oportunidade para estudar.