Volks deve divulgar forte queda no lucro no 2º trimestre A Volkswagen AG, maior montadora da Europa, deve apresentar uma sensível queda no lucro do segundo trimestre em comparação com igual período do ano passado, mas o declínio não será tão acentuado quanto no primeiro trimestre, informou a agência de notícias alemã VWD, citando fontes ligadas à empresa. A Volks não quis comentar a informação, segundo a VWD. O balanço trimestral será divulgado na sexta-feira. De acordo com pesquisa realizada pela agência Dow Jones junto a sete analistas, a Volkswagen deve registrar queda de 46% no lucro líquido no segundo trimestre para 418 milhões de euros (US$ 472,3 milhões), de 776 milhões de euros há um ano. No primeiro trimestre, a Volkswagen apresentou lucro líquido de 202 milhões de euros, o que representou uma queda de 68% em relação ao mesmo trimestre de 2002. O lucro operacional caiu 47% para 604 milhões de euros. Segundo previsões anteriores da empresa, seus resultados deverão melhorar ao longo do ano, especialmente no segundo semestre. As informações são da agência Dow Jones.