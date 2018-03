Volks do Brasil bate recorde de produção em 2006 A Volkswagen do Brasil anunciou nesta quinta-feira que fechou 2006 com faturamento líquido de R$ 17,3 bilhões, o que representa um crescimento de 7% em relação a 2005. A produção da empresa foi recorde e atingiu 767.350 unidades, 6% acima do volume registrado no ano anterior, o que lhe garantiu uma participação de 29% na produção total da indústria automotiva nacional. Em nota, a empresa detalha que foram montados 546.802 automóveis, 46.960 comerciais leves, 28.612 caminhões, 6.771 ônibus e 138.205 unidades CKD (kits de veículos desmontados) no ano passado. As vendas para o mercado interno 1.927.738 unidades em 2006, com participação de 22,8%. O grupo Volkswagen, que inclui as marcas Volkswagen, Audi e Volkswagen Caminhões e Ônibus ficou na vice-liderança do mercado com 440.140 unidades comercializadas, sendo 374.715 carros de passeio, 38.074 comerciais leves, 22.404 caminhões e 4.924 ônibus. A empresa destaca que o Gol continuou sendo o modelo mais comercializado do mercado nacional - alcançando o recorde de 20 anos consecutivos na liderança - com 189.131 unidades. O segundo modelo mais vendido da marca, o Fox, totalizou 107.628 unidades. Do total de sua produção, a Volkswagen do Brasil destinou 34% para exportação. Foram exportados no ano passado 202.409 veículos montados, sendo 194.395 automóveis e 8.014 comerciais leves para 65 países. O volume total caiu 23% em relação a 2005, devido à desvalorização do dólar frente ao real. O principal mercado externo da montadora é a Europa, para onde exportou 64.684 veículos montados em 20060. Na seqüência vem a Argentina, para onde foram exportadas 59.420 unidades, e o México, com 53.129 unidades. O modelo mais exportado da marca foi o Fox, com 95.544 unidades embarcadas para mais de 55 países. Em seguida, vieram Gol (80.002 unidades), Parati (7.952 unidades), Golf (7.616 unidades), Saveiro (7.902 unidades) e Polo Hatch e Sedan (3.199 unidades).