Volks e GM anunciam reajustes por causa do aumento do IPI A Volkswagen e a General Motors divulgaram hoje reajustes de 3,5% e 3,4% para os modelos das marcas, respectivamente. As duas empresas repassaram aos preços o aumento de três pontos porcentuais do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) - que no dia 1º voltou a ser cobrado integralmente - e aproveitaram para incluir pelo menos meio ponto de repasse de custos com a alta de matérias-primas. O mesmo foi feito pela Fiat, ontem, que anunciou reajustes médios de 3,5%. No caso da Volks, o reajuste é linear e vale para todos os modelos, com exceção da Kombi Furgão, que teve o preço mantido. Na GM, o índice de 3,4% é médio e pode ter variação de acordo com o modelo. Ford, Citroën e Honda repassaram apenas a diferença do IPI, que estava reduzido desde agosto para os modelos com motor até 2.0.