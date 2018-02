Volks fará recall do Fox, Polo, Golf, Kombi e SpaceFox A Volkswagen do Brasil convoca os proprietários de veículos Fox, Polo Hatch e Sedan, Golf, Kombi e SpaceFox para a verificação da galeria de combustível e eventual troca da peça. A montadora detectou que a região onde ficam montados os bicos injetores dos motores 1.6 e 1.4 dos modelos citados, pode apresentar uma fissura. O objetivo é verificar a possibilidade de ocorrência de vazamento de combustível na peça que envolve lotes do componente produzidos entre janeiro e março de 2006. Na Kombi, além da verificação da possível troca da galeria de combustível, será substituído também, gratuitamente, o amortecedor da direção, que pode causar dificuldade na manobra do veículo em casos extremos. A montadora está enviando cartas aos proprietários dos veículos envolvidos nesta ação. Além disso, se coloca à disposição na Central de Relacionamento com Clientes: 0800-0195775.